Aosta: Ingresso est Aosta di Corni si aggiudica contest 'Disegna la tua Città?

L'opera del maestro Francesco Corni, scomparso poco meno di un anno fa, ha ottenuto 107 preferenze, precedendo la vista della città dalle alture di Sud-Est (92 preferenze) e la veduta del Foro da Sud (79 voti).

Complessivamente i disegni pubblicati nell’album all'indirizzo https://www.facebook.com/media/set?vanity=ComunediAosta&set=a.3912662615411614 hanno ottenuto poco più di 900 voti da parte dei cittadini.

Francesco Corni (Wikipedia)

Ora, la rappresentazione più votata sarà sottoposta alla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta perché sia presa in considerazione la possibilità di fissarla in una pittura murale sulla facciata di un edificio cittadino.

L’iniziativa erta stata lanciata durante le festività natalizie, legando la proiezione delle rappresentazioni dell’Aosta romana create dal compianto illustratore a un contest sul social network Facebook per dare modo ai cittadini di scegliere l’immagine preferita tra le 22 oggetto delle proiezioni sulla grande facciata dell’edificio prospiciente la Porta Prætoria, create da Francesco Corni per la mostra “Augusta Prætoria”, allestita la prima volta nel giugno 2011 lungo i portici del Municipio e replicata nell’estate 2014.