Da lunedì la Valle torna zona gialla

Salvo ripensamenti del governo centrale non ci sarà per la Valle d'Aosta il temuto passaggio nella zona arancione, bensì da lunedì il territorio regionale resterà in zona gialla. "Non abbiamo ancora nulla di ufficiale - ha spiega all'Ansa il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz - ma se rimaniamo gialli continua a valere la nostra ordinanza regionale attuale".

La nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che andrà in vigore da domenica 10 fino a venerdì 15 gennaio, prevede infatti il passaggio in area arancione solo di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.