Uv, '75 anni dal primo Consiglio Valle, oggi come allora dobbiamo essere costruttori'

"La lotta al Covid-19 è stata paragonata, forse impropriamente, a una guerra". Inizia così una nota del Gruppo consiliare dell'Union Valdotaine diffusa questa mattina per ricordare la data del 10 gennaio 1946 quando, "settantacinque anni fa, nell’immediato dopoguerra - si legge nel comunicato unionista - si riunì per la prima volta il Consiglio regionale del Comitato di liberazione nazionale-Cnl, i cui 25 membri furono nominati per l’appunto su designazione dello stesso Cnl. Quel Consiglio amministrò la nostra regione fino al 1949. Non aveva potestà legislativa. La sua competenza amministrativa era stata normata dai Decreti luogotenenziali 545 e 546 del 7 settembre 1945. Quegli atti riconoscevano la nostra identità e le peculiarità del nostro territorio, consentendo il libero uso della lingua francese e prevedendo la figura del Presidente/Prefetto e l’abolizione della Provincia".

Ricordano i vertici Uv chw quelli furono anni "segnati da una diffusa povertà, seguiti dagli sforzi che caratterizzarono la ricostruzione. Il ruolo dei consiglieri del Cln rivestì indubbiamente grande rilievo, soprattutto quando si ricordi che essi agirono prima del referendum del 2 giugno, prima che la Costituente approvasse la Costituzione e gli Statuti speciali, in un'Italia la cui organizzazione amministrativa era determinata dal Governo centrale, senza significativi margini d’azione per le Province e per i Comuni. Essi furono costruttori".

E a questo riguardo la nota Uv sottolinea che "il Presidente Mattarella ha parlato all'Italia dichiarando che è giunto il tempo dei costruttori, indispensabili affinché il Paese possa contare sulla stabilità, condizione imprescindibile per la ripresa dalla crisi economica, sanitaria e sociale che ha colpito e tuttora affligge l’intero pianeta. I nostri predecessori riuscirono a esercitare delle competenze che permisero di crescere e di progredire senza omologarsi a modelli che non ci appartenevano. Un popolo senza memoria è un popolo senza futuro, scriveva Luis Sepulveda. Che il loro esempio sia fonte d'ispirazione per tutti noi".