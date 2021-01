Aosta: Commissioni consiliari tornano al lavoro

L'approvazione del regolamento dell'Osservatorio comunale sulla qualità dell’ambiente urbano è all'ordine del giorno della riunione della seconda Commissione consiliare 'Politiche territorio–Opere pubbliche' fissata in videoconferenza per le 14,30 di martedì 12 gennaio. I lavori sono presieduti dal consigliere comunale Pietro Varisella (Alliance Valdotaine).

La prima Commissione consiliare comunale 'Sviluppo economico e culturale' presieduta da Cecilia Lazzarotto (Progetto civico Progressista) si riunirà invece alle 14,30 di mercoledì 13 gennaio per discutere due argomenti all'ordine del giorno: Un aggiornamento sulle attività degli assessorati e la condivisione delle linee di indirizzo per la possibile modifica del regolamento della Consulta alle attività culturali.