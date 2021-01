IL POUSSA CAFE @SCRIVERE E FARE@ DISPACCIO 7 GENNAIO

Osservando su QuiFinanza i dati disponibili il 6 gennaio, con la percentuale di vaccini effettuati rispetto alle dosi arrivate alle singole regioni emerge che la Toscana è il territorio più meritevole, mentre Calabria e Sardegna chiudono la classifica. Diversa storia per i numeri assoluti: in quel caso troviamo in testa il Lazio, con 37.970 dosi, e a chiudere la Valle d’Aosta con solo 336 persone che sono state sottoposte al vaccino anti Covid.

Scrivere che in termini percentuali la Valle d'Aosta è tra le regioni più lente è giornalismo scandalistico - come detto da qualcuno - o giornalismo verità? E se è giornalismo verità di chi è la responsabilità delle vaccinazioni lumaca? (ANVI)