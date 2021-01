PAAPA: Pontificie Opere Missionarie, il contributo alla Giornata dell'Infanzia missionaria

Come ricordato da Papa Francesco nell'Angelus ieri, il 6 gennaio si celebra la Giornata Mondiale dell'Infanzia Missionaria. "Le Pontificie Opere Missionarie promuovono il 6 gennaio la Giornata Mondiale dell'Infanzia missionaria, nella quale si ricorda come i bambini e i ragazzi di tutto il mondo si sentano parte di un’unica famiglia, il popolo di Dio, che cammina insieme con l'impegno di annunciare Cristo e farlo conoscere a chi non ne ha mai sentito parlare".

A ricordare questa importante giornata e a suggerire il tema scelto è un comunicato stampa delle Pontificie Opere Missionarie. “Quest'anno il Segretariato Internazionale della Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria ha proposto a tutte le Direzioni Nazionali, come tema comune per l'anno 2021, la testimonianza” spiega il Segretario Generale Sr. Roberta Tremarelli. “Siate miei testimoni è l'invito che Gesù rivolge ai suoi discepoli e quindi ad ogni battezzato, indipendentemente dalla età. I bambini e ragazzi coinvolti nelle attività dell'infanzia missionaria durante tutto l'anno sono impegnati ad avere un cuore aperto all'amore di Dio e ai bisogni degli altri. Nella Giornata dell'Infanzia Missionaria, in particolare, hanno l'occasione di condividere il loro impegno nella preghiera e nell’offerta”.

“Quest'anno a causa della pandemia molte Giornate dell'Infanzia Missionaria non saranno celebrate a livello nazionale con un incontro di tutti i bambini e ragazzi, ma a livello parrocchiale e di gruppo probabilmente - riprende Sr. Tremarelli sempre nello stesso comunicato - La possibilità di utilizzare i social media darà l'occasione di ampliare la partecipazione quindi posso dire che pur nella difficoltà di questo tempo segnato dalla pandemia abbiamo l'opportunità di incontrare più persone, anche se virtualmente. Molte direzioni nazionali hanno già hanno già organizzato la Giornata dell'Infanzia con slogan e materiali adatti per invitare i bambini e ragazzi a impegnarsi e coinvolgersi nel Carisma proposto dall' Opera dell'Infanzia Missionaria”.