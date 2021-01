Calano gli importi delle violazioni al Codice della Strada

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso il decreto interministeriale che prevede, dall'1 gennaio l'adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative al Codice della Strada.

Si tratta di un aggiornamento automatico 'verso il basso', ovvero con riduzioni, che va ad applicarsi agli importi previsti per violazioni al Codice.

Per il 2021 infatti, a differenza degli anni passati, per effetto della variazione con segno negativo dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale), l’importo delle sanzioni ha subito una diminuzione in alcuni casi anche piuttosto rilevante. Nella circolare qui allegata è inclusa una tabella che chiarisce importi e violazioni.