Da Cisl Valle d’Aosta, auguri per le nuove sfide che ci attendono. Buon 2021

Carissimi,

abbiamo salutato il 2020. Un anno difficile, certamente più di quelli che ci hanno preceduto. “Del domani non vi è certezza….” del “Magnifico”, declinata in maniera diversa, può tranquillamente essere utilizzata oggi, visto il futuro denso di incertezze e carico di preoccupazioni.

Speriamo che il percorso vaccinale ci permetta di uscire presto da questa situazione complicata. Avremo a che fare con la mancanza di lavoro, con una possibile crisi economica e latente si profila il rischio di tensioni sociali; tutte situazioni che si dovrà cercare di lenire e disinnescare con il lavoro e la buona volontà di tutti.

C’è stato tanto di negativo nel 2020, dal quale ci siamo separati. Abbiamo tutti perso quel patrimonio fondamentale che ci veniva dalla nostra memoria, i tanti anziani che, più degli altri, hanno pagato pesantemente questo anno terribile. Il 2020 ci ha però anche insegnato ad apprezzare le piccole cose che davamo per scontate; di queste dobbiamo fare tesoro e voltare pagina.

Come Cisl Valle d’Aosta continueremo ad essere al fianco di tutti i lavoratori. Fare Sindacato, richiede uno sforzo e un impegno fuori dall’ordinario e certamente per il futuro il carico che ci attende sarà ancora più gr avoso. Facciamo ancora una volta del Sindacato quel luogo dove si discute, uno accanto all’altro, ci si confronta e, assieme, si cerca la direzione per un futuro più giusto.

Ricuciamo quel senso di comunità e appartenenza che, ricordiamo, è parte di noi e che non vogliamo perdere. Non possiamo cancellare tutto il negativo che il 2020 ci ha portato. Dobbiamo però impegnarci con forza e determinazione per voltare pagina e affrontare le nuove sfide in maniera positiva e costruttiva.

Mi permetto di chiudere con una frase di Papa Francesco: <Il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità di una persona. Il lavoro, per usare un’immagine, ci “unge” di dignità, ci riempie di dignità, dà la capacità di mantenere se stessi, la propria famiglia, di contribuire alla crescita della propria Nazione>.

Buon 2021.

Jean DondeynazSegretario Generale Cisl Valle d’Aosta