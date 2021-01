Aosta: Prorogata gratuità parcheggi per operatori e volontari sanitari

La pandemia da Covid–19 arretra ma colpisce ancora ogni giorno e il Comune di Aosta ha prorogato fino al 31 gennaio la gratuità della sosta nelle 'zone blu' per gli operatori sanitari dipendenti della Usl VdA, per il personale impegnato in attività socio-assistenziali e per i volontari appartenenti a strutture organizzate e riconosciute.

Inoltre, sempre nello stesso periodo di tempo, la sosta nel parking dell’ospedale 'Parini' sarà gratuita per i dipendenti Usl già possessori di abbonamento nella struttura.

"Lo scopo - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - è quello di agevolare lo svolgimento delle mansioni lavorative dei sanitari, del personale impegnato in attività assistenziali e dei volontari operanti nel settore socio-assistenziale appartenenti a strutture organizzate e riconosciute in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché a parziale ristoro dell’impegno profuso nello svolgimento delle attività legate all’emergenza stessa per contrastare la progressionedell’epidemia".

La sosta gratuita verrà autorizzata tramite l’esposizione di un contrassegno rilasciato dall'Azienda pubblici servizi-Aps originariamente valido sino al 6 gennaio.