Aosta: Più piste ciclabili e meno negozi

Oltre al covid 19 ora ci si mettono i verts-rouges della Giunta municipale di Aosta a dare il colpo di grazia ai commercianti. Sull’onda green i vert-rouges hanno dato il via libera al progetto di ampliamento delle piste ciclabili. Un progetto nato nel 2014 ai tempi dell’assessore Flavio Serra, quando l’elaborato era all’avanguardia, e che negli anni è stato via via ritoccato da vari professionisti.

Oggi però ha fatto il suo tempo e prima di essere approvato, o quanto meno essere realizzato, dovrebbe avere il nulla osta dai commercianti della città già messi in ginocchio dalla crisi causata dal covid-19.

Infatti, Confcommercio-Fipe VdA ha più volte chiesto, anche nei mesi precedenti le elezioni, che la futura amministrazione comunale ponesse massima attenzione alla problematica posteggi per evitare la desertificazione commerciale. Più volte, ai predecessori della Giunta Nuti, sono state contestate le scelte sbagliate in materia di viabilità e mobilità urbana.

Ma per la serie cambiano i musicanti ma la sinfonia è la stessa, pare che la politica sulla mobilità e viabilità cittadine sia rimasta al palo e che il progetto di pista ciclabile sia tornato in auge più per far vedere che qualcosa viene fatto più che per fare vedere che compiono scelte condivise.

Infatti si pensa alle piste ciclabili senza realizzare congiuntamente un piano posteggi ed un piano trasporti pubblici. Forse che les verts-rouges voglio far posteggiare all’area Cogne anche coloro che devono recarsi alle poste per ritirare o spedire una raccomandata o andare da medico per una prescrizione?

Con le scelte portate avanti dai verts-rouges viene favorita la grande distribuzione che dispone di ampi parcheggi e quindi sicuramente meglio raggiungibile che il panettiere del centro storico.

I commercianti ora fanno affidamento sulla neo assessore al Commercio, l’unionista Alina Sapinet, per far comprendere alla Giunta Nuti le oggettive difficoltà che stanno affrontando giorno dopo giorno e che vedono le piste ciclabili, così come progettare, un danno irrimediabile per le loro attività commerciali e che, soprattutto, penalizzano chi non può utilizzare la bicicletta o deve fareacquisti di prima necessità, e non solo, nel centro città.

La lodevole aspirazione di vivere in una città che privilegi un uso sostenibile delle biciclette pare sia penalizzata dai verts-rouges che danno l'impressione di pensare più a politiche improvvisate e gesti creativi invece che a dare vita ad un concreto Piano urbano della mobilità sostenibile condiviso.

Non è un caso che proprietari di negozi abbiano espresso le loro perplessità: "Rischiamo di perdere posti auto, senza contare i minori clienti nelle nostre attività" hanno lamentato.

E chi pensava, per il post covid, a fare del centro storico di Aosta un Centro Commerciale Naturale vede morire il suo progetto. “Presto – dicono - si svuoterà del passaggio per la riduzione dei posti auto; riduzione che lederà notevolmente la nostra economia di piccolo commercio”.

I commercianti aostani si meritano tutto questo?