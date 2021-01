En ligne rapport annuel sur la montagne de Fondation Courmayeur

La Fondation montagne sûre a atteint sa dix-huitième année d'activité: créée en 2002, elle est aujourd'hui une réalité opérationnelle et consolidée pour la montagne, dont le parcours continue de s'enrichir en vue de développer une culture de la sécurité à tout azimut. Le Rapport d'activités pour l'année 2020 est en ligne sur son site.

Le document, rédigé par les techniciens et par le personnel travaillant sur les différents projets, retrace un panorama complet des activités menées, illustrant les résultats atteints et les objectifs à réaliser dans un proche avenir.

Au fil des années, la Fondation est devenue un point de repère important par rapport aux thèmes: recherche, innovation et haute formation, et représente une réalité très active dans une logique de réseau transfrontalier alpin et international. La Fondation invite à donner une lecture approfondie de l'aperçu des missions opérationnelles accomplies. (ANSA).