A Saint Christophe, in loc. Grand Chemin, vicino alla statale 26 e in una zona commerciale comoda e ben servita, AFFITTASI capannone ad uso artigianale e commerciale di circa mq300. All'interno sono presenti 2 uffici, bagno e un ampio soppalco. All'esterno ampio parcheggio in uso esclusivo del capannone. € 1.300,00 mensili

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it