Da oggi in Valle 144 vaccinati Covid ogni giorno

"Finalmente avviamo in Valle d'Aosta una campagna vaccinale degna di questo nome. Iniziamo con Pfizer, naturalmente, ma avendo come obiettivo la copertura entro fine estate dell'80% della popolazione valdostana, mi auguro che potremo presto contare anche su altri vaccini, magari di più facile conservazione e somministrazione".

Lo ha detto ad Aostacronaca il commissario della Usl VdA, Angelo Pescarmona, confermando che dopo uno stentoreo avvio con appena 44 dosi somministrate, entra nel vivo dal pomeriggio di oggi lunedì 4 gennaio la campagna di vaccinazione anti-Covid.

All'ospedale Parini, quattro linee di medici e assistenti sanitari iniettano dosi al personale sanitario, per un totale atteso di 144 vaccinati al giorno. Per quanto riguarda le vaccinazioni degli anziani delle microcomunità, i problemi sono il recupero delle anamnesi degli ospiti, in particolare di quelli non autosufficienti, e il consenso, come emerso con le sole sei vaccinazioni eseguite nei giorni scorsi nella struttura di Gressan.

Sul consenso l'azienda Usl è in attesa di un'indicazione nazionale o di un eventuale provvedimento del presidente della Regione che esprima un parere in merito. Il 30 dicembre scorso sono giunte in Valle d'Aosta 195 fiale del vaccino Pfizer-Biontech, pari a 1.170 dosi, numero stimato in base alle ultime indicazioni dell'Aifa, che indica come da una boccetta se ne ricavino sei anziché cinque.