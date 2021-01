Un decesso e 27 nuovi contagi Covid-19 in Valle nelle ultime 24 ore

Salgono a 387 le vittime del Coronavirus nella nostra regione dall'inizio della pandemia (186 donne e 201 uomini dai 38 ai 104 anni, età media 83 anni); ieri è morto un anziano che era ricoverato all'ospedale Parini.

Sono stati 27 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 446 persone testate, fattore che abbassa il tasso di positività al 6%; i nuovi guariti sono 30 mentre scende di tre unità il numero dei ricoverati, che sono 63: 32 pazienti all'ospedale 'Parini' di Aosta (due in terapia intensiva), 25 alla clinica Isav di Saint-Pierre e sei all'ospedale da campo allestito alla Pepinière. Son 346 i malati in isolamento e terapia domiciliare; le Forze dell’ordine hanno effettuato 529 controlli non rilevando alcuna irregolarità né trasgressioni.