CASIA, bellissima tipo pastore del Caucaso

Lucky è un favoloso cagnone bianco, pelo lungo, sano e docile. Bellissimo. Tel. 0121 590540, postmaster@canilebibiana.it

Mi rivolgo alle persone che non vogliono la sofferenza degli animali. Questo poverino NON E' MALATO, NON E' VECCHIO, HA SOLO UN ANNO E MEZZO, coabita in un box con un cane grosso che gli salta addosso e lo vessa : un inferno per il povero cagnolino.

Un mese di tranquillita' e si riprende subito, ringraziandovi con tanto amore , specie se potesse avere un giardinetto a disposizione, ma la sua piccola taglia ( pesa sui 10 kg) gli consentirebbe di stare decisamente bene anche in appartamento.



PER INFO

Anna Monticone 338/ 834 4490

ADOZIONE DI NATALE PER NONNO CIRO



Ciro, simpatico meticcio maschio di taglia grande, circa 10 ANNI. Il suo sguardo luccicante carico di speranza nasconde sicuramente un passato molto triste… Dolce, coccolone, paziente, riconoscente e, come tutti gli anziani, rassegnato a vivere gli ultimi anni in gabbia… Non compatibile con i cani maschi, per il resto è un ottimo cane, consigliato per chi desidera un buon compagno di vita al proprio fianco. L’unico difetto è il suo pelo nero, sì, perché al giorno d’oggi ci sono persone diversamente intelligenti che credono ancora nella sfortuna… Può essere questo il motivo per non adottare questo dolce cagnolone? Anche lui merita una famiglia che lo ami incondizionatamente, quindi lasciatevi conquistare dai suoi bellissimi occhi e regalate a questo vecchietto un Natale diverso, circondato dal calore di una bella casa e di un'amorevole famiglia.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CHIAMARE ANNA 338-834 44 90

OPPURE INVIARE UN’EMAIL monticoneanna@gmail.com