Vaccinazione Covid a passo di lumaca in Valle

Sono poche, ovvero solo 20, le persone sino ad oggi vaccinate al Covid-19 in Valle d'Aosta. Il numero dei vaccini somministrati nella nostra regione oggi è pari al 2 per cento delle 995 dosi consegnate all'Azienda Usl.

Il dato emerge dal Report ufficiale sui vaccini aggiornato alle 23,30 di venerdì, ma da quel momento non risultano altre vaccinazioni o comunque non ne sono state registrate. Il totale delle vaccinazioni in Italia è di 45.667. La percentuale più alta delle vaccinazioni rispetto alle dosi consegnate si registra nella Provincia autonoma di Trento (34,8 per cento). Si è vaccinato di meno rispetto alla Valle sono in Abruzzo e Molise (1,7 per cento).