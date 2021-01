Riprende quota il dibattito sulla doppia preferenza di genere

Alla vigilia del voto dello scorso settembre l' associazione DORA Donne in VdA fece un appello a tutta la popolazione per sostenere il voto alle donne poiché temevamo che con l’entrata in vigore della nuova legge elettorale la rappresentanza femminile in Consiglio Regionale avrebbe toccato i minimi storici, fatto che si è puntualmente verificato.

Le donne elette sono state, infatti, quattro sul totale dei trentacinque consiglieri/e e di certo non sono sufficienti a garantire la piena partecipazione di entrambi i generi alla vita dell’organo decisionale più importante per la nostra comunità.ggi, all’inizio del nuovo anno, riteniamo che sia prioritario avviare un dibattito sulla riforma della legge elettorale regionale con l’inserimento della doppia preferenza di genere, meccanismo che, tra l’altro, è presente nelle leggi della maggior parte delle regioni italiane.

"Il provvedimento - si legge in una nota dell'associazione - darebbe un forte impulso alla partecipazione femminile alla vita politica e amministrativa, naturalmente a patto che sia inserito in un quadro di azioni che gettino le basi di un forte cambiamento culturale – purtroppo ancora lontano ­– a cui tutte e tutti abbiamo il diritto e il dovere di contribuire. Per queste ragioni abbiamo organizzato, per venerdì 8 gennaio, un incontro on line a cui sono invitate le forze politiche, i/le rappresentanti dei media e la cittadinanza tutta".

Parteciperanno al dibattito le deputate Elisa Tripodi e Rossella Muroni, l’Assessora regionale Chiara Minelli e le consigliere regionali Raffaella Foudraz, Erika Guichardaz e Nicoletta Spelgatti. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di “Dora - Donne in Valle d’Aosta” (facebook.com/doradonneinvda).