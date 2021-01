La Valle d’Aosta sperimenta nuovi percorsi di apprendistato

“E’ per la Valle d’Aosta un’interessante novità che permetterà agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro già durante il percorso formativo, favorendo la creazione di un rapporto continuativo e coerente tra formazione e lavoro”. L’assessore Luigi Bertschy commenta così la nuova linea che la Valle d’Aosta intende percorrere per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e viceversa.

Infatti la sperimentazione rappresenta una novità assoluta e si fonda sul consenso preventivo delle parti, ente di formazione/impresa/giovane, ponendosi obiettivi concreti da raggiungere e tempi certi.

“Un ulteriore punto di forza di questo percorso – rimarca l’assessore Bertschy è il miglioramento della transizione aula/azienda, che mira a ridurre il gap tra competenze acquisite in contesti formativi e competenze richieste dal tessuto produttivo”.

La sperimentazione nell’anno formativo 2020/21 sarà effettuata inizialmente nell’ambito del percorso denominato P066 Percorso di IV anno IeFP nel settore del benessere 2020/2021 gestito da Progetto Formazione Scrl, che si avvierà entro il 31 gennaio 2021, e permetterà il conseguimento di due titoli di studio: tecnico dell’acconciatura e tecnico dei trattamenti estetici.

Il progetto è promosso dall’Amministrazione regionale sia con sostegni economici nei confronti dell’ente di formazione attuatore, delle imprese e degli apprendisti coinvolti, sia con azioni di sistema e di promozione, queste ultime anche con la collaborazione delle parti sociali.

Nella sostanza l’apprendistato per l’ottenimento del diploma professionale è un contratto di lavoro che permette ai giovani di essere assunti come apprendisti anticipando l’ingresso nel mondo del lavoro e, contemporaneamente, di frequentare un percorso di formazione per conseguire un titolo di studio.

Come conclude l’assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro il nuovo percorso di apprendistato “è’ una modalità per coniugare la formazione in contesto lavorativo con la frequenza del quarto anno del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, nell’ambito dei corsi gestiti dalle istituzioni formative accreditate che sono titolari dei relativi progetti formativi”..