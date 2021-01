Lunedì 4 gennaio la Valle torna 'arancione' per un giorno, circolazione libera e negozi aperti

Lunedì 4 gennaio la Valle d'Aosta torna zona arancione per 24 ore. Riaprono tutti i negozi, si potrà circolare liberamente in tutto il territorio regionale dalle 5 alle 22 ma bar e ristoranti potranno servire unicamente bevande e piatti da asporto.

I punti fermi del Governo restano due: il divieto di qualsiasi spostamento nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 (con estensione fino alle 7 venerdì gennaio), se non per motivi di lavoro, salute o necessità, e la permanenza delle restrizioni legate al colore della zona interessata (rosso, arancione o giallo) per quanto riguarda shopping e ristorazione.

Nei giorni 5 e 6 gennaio la Valle torna 'rossa' ma è di oggi la notizia che sono in arrivo nuove restrizioni almeno sino al 15 gennaio, che saranno dettagliate al termine di un confronto Stato-Regioni.