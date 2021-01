Associazione guide alpine valdostane verso il commissariamento

E' sempre più 'maretta' fra i membri dell'Unione valdostana guide di alta montagna-Uvgam, che ora rischia il commissariamento perchè la candidatura unica di Enrico Bonino alla successione del presidente dimissionario Pietro Giglio è stata dichiarata inammissibile.

"Mi hanno appena comunicato l'inammissibilità della mia candidatura perché non è accompagnata da quella di un vice - ha riferito ieri sabato 32 gennaio all'Ansa Bonino - su 246 guide sono l'unico disponibile a metterci la faccia, non c'è nessuno che si è presentato come vice, nessuno che si è candidato come presidente oltre a me".

Il termine per la presentazione delle candidature era il 31 dicembre: "Adesso non so se l'iter ci porti al commissariamento oppure se venga concessa una proroga dei termini", ha aggiunto Bonino. Il presidente uscente Pietro Giglio e il suo vice Mario Ogliengo si erano dimessi a metà dicembre dopo le polemiche sulle limitazioni alla pratica dello scialpinismo imposte da un'ordinanza regionale.