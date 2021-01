Brusson: La Val d'Ayas investe sui percorsi pedonali invernali con le ciaspole

Per rendere la montagna fruibile a tutti, il Comune di Brusson ha deciso, per l'inverno 2020-2021, di investire su itinerari pedonali da percorrere con le ciaspole. Dieci percorsi solo nel comune di Brusson creati per immergersi nella natura e approfittare della pace dei panorami innevati. I sentieri tracciati e segnalati sono di medio-facile difficoltà, adatti ai principianti e ai bambini curiosi di scoprire i segreti e i silenzi del bosco invernale.

Ogni percorso è identificato con un animale del bosco; animali che con un po' di fortuna è possibile ammirare nel loro habitat naturale, o almeno vederne le tracce. I sentieri sono segnalati con dei cartelli interattivi,infatti, ogni percorso ha un codice QR che inquadrato permetterà di accedere a tutta la cartina, individuare la posizione e scoprire eventuali intersezioni con altri sentieri. In questo mese è previsto il tracciamento di altri tre percorsi sul territorio.