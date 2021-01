Débute campagne distances et masques anti Covid

La nouvelle campagne de sensibilisation au port du masque et à la distanciation sociale liée à la pandémie de Covid-19 s'appelle 'Super Mask Hero', destinée avant tout aux jeunes. ''L'objectif principal - explique l'assesseur régional èà la santé, Roberto Alessandro Barmasse - est de rappeler aux jeunes de 14 à 18 ans le respect des règles sanitaires et de promouvoir des comportements vertueux chez les jeunes, stimulant leur sens des responsabilités".

Le message est véhiculé à travers un jeu narratif qui permet d'impliquer filles et garçons , sans discernement, nationalités et environnements socioculturels différents, puisque ''le protagoniste n'est pas le super-héros représenté mais la capacité de s'échapper avec l'imagination pour avoir un effet aussi large que possible".

Le message fonctionne à deux niveaux: d'une part la vidéo crée un léger effet comique, d'autre part ne néglige pas la difficulté d'avoir à retrouver leurs propres espaces, de devoir créer de nouvelles barrières pour leur intimité, des thèmes qui, à l'ère de la publicité, sont centraux. La vidéo, réalisée avec le soutien logistique de la Film Commission Vallée d'Aoste, a été réalisée par Alessandro Stevanon, qui l'a également réalisée, et par Raffaella Persichella. (ANSA).