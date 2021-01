Ayas: In 9000 allo spettacolo pirotecnico per salutare il nuovo anno

L’evento è stato realizzato per riaccendere simbolicamente la speranza nella comunità locale e nei tanti amici turisti, con l’immancabile #ripartiamodaayas.

Lo spettacolo, al quale tutti erano invitati a partecipare da casa onde evitare assembramenti, è andato in onda in streaming su Facebook ed è stato seguito da oltre 9000 fan della località che si trovavano nelle loro abitazioni in altre regioni d'Italia.

Il video della diretta è fruibile sulla pagina facebook Val d'Ayas - Monterosa (@visitchampoluc) e sarà integrato dal video ufficiale dell'evento che potrà essere visto su @visitchampoluc, @visitmonterosa, #valdayas_official #visitmonterosa e sul canale youtube "Val d'Ayas Monte Rosa".

Il Consorzio Turistico Val d'Ayas Monterosa ha chiesto a tutti gli abitanti di collaborare riprendendo il momento da casa loro per avere immagini dai diversi punti di vista dei villaggi di tutta Ayas.