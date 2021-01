Montjovet: Dal Comune seimila euro per una nuova ambulanza

Iniziativa solidale della giunta comunale di Montjovet guidata dal sindaco Jean-Christophe Nigra, che ha deliberato un contributo straordinario di 6.000 euro, su richiesta dell'Associazione Volontari del Soccorso di Montjovet, per far fronte all'acquisto di una nuova ambulanza.

"L'ambulanza va cambiata perché in base ad accordi con l'Usl la macchina ogni 10 anni va sostituita. Avremmo dovuto averla già a gennaio ma, vista l'emergenza Covid, i contributi che attendevamo da un altro ente sono stati destinati altrove", spiega Giancarlo Cacchioni, presidente dell'associazione.

Per la vicesindaca, Morena Danna si tratta "di un intervento importante e un segnale di sostegno e vicinanza in giorni così difficili per tutti"-

Aggiunge Cacchioni: "Ora si riparte e la nuova ambulanza sarà acquistata con l'aiuto del Comune di Montjovet, con una quota che abbiamo già a disposizione in banca e ciò che manca, 20-25 mila euro, lo tireremo fuori noi come associazione. Il costo dell'ambulanza è di circa 75 mila euro, la consegna è prevista tra marzo e aprile".