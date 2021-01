Qualche congestione e nulla più; coprifuoco e zona rossa 'salvano' il Pronto soccorso

Botti e fuochi d'artificio in barba alle ordinanze comunali di divieto ce ne sono stati ad Aosta come nel resto della Valle ma, unica nota positiva di fine 2020, i numeri del Pronto soccorso dell'ospedale Parini in questo Capodanno segnato dal coprifuoco e dalla chiusura dei locali sono stati sensibilmente ridotti.

Tredici gli accessi quest'anno, contro i 30 del 2019 e nessuno per ferimento da petardi o fuochi e nemmeno per risse o incidenti stradali. Qualche malessere e congestioni ma neanche un solo ubriaco molesto o in coma etilico (erano stati 15 nel Capodanno precedente). Evitato, dunque, il temuto affollamento del Pronto soccorso mentre i fuochi e i botti sono stati sparati in misura assai moderata solo dai balconi di abitazioni private.