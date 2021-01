Due giovani feriti in un incidente stradale ad Aosta

Due ragazzi di 20 e 22 anni, residenti in Valle, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto verso le 15,45 circa di oggi sabato 2 gennaio ad Aosta, in corso Ivrea. La dinamica dell'incidente, avvenuto a pochi metri dall'uscita del cavalcavia dove il corso è già inglobato nella Statale 26, è in fase di definizione.

Sul posto sono intervenuti 118 e Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area ed estratto i giovani dalla vettura, che sono poi stati ricoverati al Pronto soccorso del 'Parini' con traumi e contusioni varie.