Danni a Forte di Machaby, risarcito Comune Arnad

La giunta comunale di Arnad ha approvato una transazione in suo favore di 155 mila euro nell'ambito del procedimento civile al tribunale di Aosta per i lavori di ristrutturazione del Forte di Machaby.

Nel 2016 l'amministrazione comunale si era rivolta alla magistratura sostenendo che "a seguito di errori nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere di ristrutturazione del Forte di Machaby, poi erroneamente collaudato, si era determinato il crollo di un solaio e lesioni strutturali a tutto l'immobile, con la conseguente inutilizzabilità della struttura, e conseguenti danni al gestore". Intanto il gestore aveva citato a giudizio il Comune, chiedendo "il risarcimento dei danni patiti a seguito della chiusura della struttura"; l'ente pubblico, a sua volta, aveva chiamato in causa il progettista e direttore lavori, il collaudatore e l'impresa. La consulenza tecnica d'ufficio aveva in un primo momento portato a stralciare la posizione del gestore, risarcito con 38.000 euro. In seguito è arrivata la proposta di transazione accettata dalla giunta comunale e dalle altre parti, assicurazioni comprese: 62 mila euro a carico dell'impresa, 77 mila 462 euro del progettista e direttore lavori, 15 mila 492 euro del collaudatore.

"La proposta formulata dal Ctu - si legge nella delibera del Comune - scorpora, rispetto all'importo già speso dall'amministrazione per lavori eseguiti in somma urgenza, una parte connessa a migliorie nelle opere eseguite in somma urgenza rispetto a quelle oggetto del contratto, considera, poi, che se le opere fossero state progettate correttamente, il relativo costo originario sarebbe, comunque, stato maggiore, e rileva come la presenza di umidità non era stata mitigata da interventi della pubblica amministrazione e comporta l'assunzione, in capo all'ente, del pagamento, già effettuato, del danno subito dal gestore".