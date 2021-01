Assessore Bertschy, 'apertura sci 18 gennaio è data ultima per salvare stagione'

"Riteniamo la data di lunedì 18 gennaio l'ultima possibile per poter dare un senso a questa stagione invernale e per programmare sia le assunzioni che le aperture degli impianti". Così Luigi Bertschy, vicepresidente della Giunta e assessore allo Sviluppo economico, dopo la richiesta della Conferenza delle Regioni al Governo di spostare dal 7 al 18 gennaio la data di riapertura degli impianti sciistici solo in Regioni zona gialla, con i divieti per le zone rossa e arancione.



"Dall'altra parte, per la prima parte della stagione - prosegue Bertschy -, chiediamo una richiesta forte di ristori per le società di impianti a fune, per i maestri di sci, per tutti gli operatori che in questo periodo sono rimasti fermi e senza reddito. Oggi non si può fare programmazione perché si vive nell'incertezza, quindi abbiamo modificato il protocollo di modo che nel prossimo Dpcm ci possano essere le indicazioni per la gestione degli impianti e per la data di apertura".