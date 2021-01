Projet promotion ski alpinisme Vallée d'Aoste et Valais

Le projet Skialp@GSB a pour objectif ambitieux de faire de la Vallée du Grand Saint Bernard un point de référence pour le ski alpinisme. Il s'agit d'un projet pilote, d'une expérimentation, considérant que le ski alpinisme est un sport encore peu structuré en termes de tourisme et essentiellement laissé à la libre organisation de ceux qui le pratiquent. Pour ce faire une plus grande collaboration transfrontalière est nécessaire entre la Vallée d'Aoste et le Valais (Suisse).

L'objectif est de faire des deux territoires un point de référence pour le ski alpinisme avec la création d'un Parc dans lequel des skieurs débutants comme expérimentés peuvent trouver des itinéraires, des services et des opportunités touristiques. Le secteur du ski alpinisme n'est pas encore structuré: il représente cependant une opportunité de proposer des services, des actions innovantes, systémiques et promotionnelles, qui pourront ensuite être répliquées dans d'autres territoires alpins.

Le projet renforce la collaboration transfrontalière dans le secteur économique et touristique en promouvant et valorisant, compte tenu de la proximité géographique et infrastructurelle, la croissance et la naissance de nouvelles Pme, l'échange touristique en ligne avec les projets de coopération déjà présentés et promouvoir la diffusion des connaissances techniques. Diversifier les activités touristiques, opportunités pour un nouveau produit touristique, pousser au changement sont les maîtres mots.

Le contexte transfrontalier permet de développer des actions dans un territoire unique, contigu et intégré sur lequel agir. L'objectif du projet est d'augmenter le flux touristique, de structurer les services et de développer un modèle pérenne. (ANSA).