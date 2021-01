L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Troppi giovani privi di senso civico orfani di genitori responsabili

Gentile Direttore Editoriale,

mi associo all’irritazione del lettore che ha denunciato gli assembramenti di giovani nel centro di Aosta, in particolare in piazza Deffeyes e dintorni, esprimendo però una perplessità in più: e le famiglie di questi giovani dove sono?

Sono anni che si susseguono le proteste di chi abita la zona adiacente il palazzo della Regione per la presenza costante di ragazzi incivili. Il problema iniziale erano gli skateboarder, che non solo usavano il piazzale chiaramente vietato alle rotelle, ma che soprattutto disturbavano non poco con il loro chiassoso passatempo. Adesso piazza Deffeyes è diventata sede ormai fissa di una “movida” quotidiana che sembra darsi appuntamento nel pomeriggio per accamparsi sulle panchine.

Che le Forze dell’ordine abbiano tentato a più riprese di allontanare i maleducati, senza ottenere risultati, è storia risaputa, come sono cosa nota le proteste dei genitori dei ragazzi, ostacolati poverini nella loro libertà, che sono arrivate agli insulti e alle minacce a chi osava segnalare la cosa.

Ora però la questione è molto più seria. Adesso che tutti siamo chiamati alla coscienza responsabile del rischio che ci circonda, è inammissibile la noncuranza con cui questi ragazzi ostentano il dispregio delle leggi e la disinvoltura con cui lo fanno proprio sotto il palazzo del governo che quelle leggi deve far rispettare. Oltre, ovviamente, a innumerevoli altri posti che sono sotto gli occhi di tutti. E a chi mi dice di farmi gli affari miei, anch’io rispondo che questo è anche un fatto mio, come di tutta l’attuale società piegata dalla pandemia

Dare la colpa alle istituzioni è fin troppo facile: la scuola non insegna, gli agenti non controllano, i politici fanno orecchie da mercante. Ma in sostanza, se questi ragazzi fossero educati alla responsabilità richiesta dalla loro età, venisse loro inculcato il rispetto per il prossimo, ricevessero l’esempio di una condotta rigorosa, non dovremmo appellarci ai controlli esterni per ottenere un comportamento civico. E chi può contribuire maggiormente alla formazione di un individuo alla civiltà se non i suoi genitori? Quindi mi chiedo, e siamo in molti a farlo, dove sono le famiglie di questi ragazzi e cosa pensano quando li sanno in giro per ore nonostante le limitazioni?

Grazie Cara Lettrice, che dire. E' l'evidenza che al conservatorio Piazza Deffeyes cambia qualche musicante ma la musica è sempre la medesima. Solo Nicoletta Spelgatti aveva fatto sentire, all'epoca, un acuto. pi.mi.