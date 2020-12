L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: I diligenti passano per fessi perché nessuno controlla

Gentile Direttore Editoriale,

vorrei tornare sulla questione, sollevata qualche giorno fa da un altro lettore, a proposito del divieto, in Val d'Aosta, di usare le pelli di foca, se non con guida o maestro.

A me hanno insegnato che le leggi vanno rispettate, anche quelle su cui non sono d'accordo. E però, in questi giorni mi sento un po'... diciamo fessa? perché continuo ad incontrare persone che mi dicono: ah, io vado ugualmente, tanto nessuno controlla... ah, io ho parlato con il vigile, o il carabiniere, o il finanziere, e mi hanno detto che comunque non mi danno la multa.

Ora mi chiedo, e soprattutto vorrei chiedere ai nostri governanti: avete fatto una norma, per me discutibile, ma l'avete fatta. E non siete in grado (o non volete...) farla rispettare? E' questa la vostra credibilità? Ma so già che non avrò alcuna risposta.

Cordiali saluti.

Lettera firmata

Cara Lettrice, grazie e buon anno. Che dire. Penso anch'io che non avrà risposta anche perché per rispondere bisogna sapere cosa dire. pi.mi.