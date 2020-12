FdI: 'I valdostani devono sapere in che mani sono'

Il rappresentante degli autonomisti in Senato Albert Lanièce, nella sua dichiarazione di voto, ha esordito assicurando il voto di fiducia invocando un fantomatico senso di responsabilità per evitare l’esercizio provvisorio come se la sua presenza in Aula come rappresentante della Valle d’Aosta fosse numericamente determinante per scongiurarlo.



In seguito ha fatto tutto un elenco, leggendo la lista della spesa dei soliti argomenti, triti e ritriti, completamente ignorati dal governo giallorosso nel provvedimento oggetto di votazione.

Nessun cenno riguardo alle sofferenze delle imprese private, duramente colpite a seguito di provvedimenti contraddittori ed incomprensibili da parte di un governo a cui si è limitato a chiedere lealtà, rispetto e considerazione per le genti di montagna.

Poi ha espresso la fiducia al governo Conte votando a favore nell’atto più importante dell’anno senza aver peraltro potuto modificare una virgola a favore della Valle d’Aosta anche con un solo emendamento o ordine del giorno impegnativo.