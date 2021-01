Aosta: Quote mense scolastiche comunali calmierate per i residenti nei comuni limitrofi

L’accordo – che verrà proposto ai comuni già convenzionati: Brissogne, Nus, Saint-Christophe, Quart, Saint-Marcel e Aymavilles, tende a consentire, in maniera reciproca, l’accesso alle più convenienti tariffe utente previste per gli studenti residenti nel comune di riferimento in luogo di quelle previste per i non residenti.

In particolare per quanto riguarda Aosta, le famiglie dei bambini residenti che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie in altri comuni della Plaine pagheranno le quote di compartecipazione al servizio di refezione scolastica fissate a carico dei residenti di tali comuni, e parimenti i residenti di tali comuni che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Aosta pagheranno le quote di compartecipazione al servizio di refezione scolastica fissate a carico dei residenti del Comune di Aosta, pari a quattro euro invece di sei.

La differenza tra quanto posto a carico dell’utente residente nel proprio comune e la tariffa massima/costo pieno effettivo del pasto (tariffa non residenti) stabilita dal comune convenzionato sarà posta a carico dei comuni interessati.