Courmayeur: Esprit Courmayeur boccia istituzione Presidente Consiglio comunale

“Superflua”. Così il gruppo consiliare Esprit Courmayeur bolla la carica di Presidente del Consiglio proposta dal sindaco, Roberto Rota.

In una nota del gruppo si legge: “Oltre che superflua per un Comune piccolo come il nostro, la figura del Presidente del Consiglio rischia di allungare il numero di passaggi burocratici ed istituzionali della risposta amministrativa, i quali invece devono essere, soprattutto in questo momento, più snelli e rapidi”.

Esprit Courmayer ha infatti proposto un emendamento volto a rafforzare l’autonomia del Presidente e a valorizzarne il ruolo super partes, che però è stato bocciato dalla maggioranza. Il gruppo ha quindi ribadito il proprio parere negativo votando contro la proposta.