Aosta: Il Palaindoor resta aperto, salvataggio in extremis ma solo per tre mesi

Miracolo di Capodanno, ieri sera all'Hotel de Ville in piazza Chanoux ad Aosta. Il Palaindoor non chiuderà i battenti alla mezzanotte di oggi giovedì 31 dicembre com'era ormai certo per tutti, ma resterà aperto con proroga all'attuale gestione fino al 31 marzo 2021.

Anche articoli di stampa e dure prese di posizione politiche come quella del gruppo consiliare di Forza Italia hanno coAOstantribuito a tenere alta la pressione e ieri sera la dirigente dell'Ufficio Sport, Laura Morelli, che da giorni si adoperava per trovare una soluzione all'iter di scadenza improrogabile per la gestione della struttura stabilito da una delibera dello scorso giugno, insieme a sindaco, vice e assessori è riuscita a trovare una quadra in extremis; una delibera che autorizza una ‘soluzione ponte’ per permettere alle tante società sportive che al Palaindoor hanno le loro sedi e palestre di non ritrovarsi in mezzo a una strada da un giorno all’altro in pieno inverno.

I dettagli del 'salvataggio' anche se temporaneo della struttura sportiva e dell'annesso campo di atletica 'Tesolin' e quali passi dovranno essere compiuti verso la stabilità gestionale sono oggetto di confronto anche in seno al Consiglio comunale.

Recenti perizie tecniche hanno evidenziato che all'edificio manca il certificato antincendi e devono essere costruite scale antincendio esterne: questo comporta sensibili modifiche alla struttura, per un costo che potrebbe essere troppo alto da sostente da parte dell'Amministrazione comunale.