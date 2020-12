Saint-Christophe: Le 'Pigotte' quest'anno si ritirano in Comune

La tradizionale festa 'À la découverte de nos Bourgs' di Saint-Christophe è stata annullata causa Covid ma resta in piedi la consegna delle bambole 'Pigotte'. Spiega l'amministrazione comunale in una nota: “Quest’anno purtroppo la situazione pandemica ha impedito lo svolgersi della festa e quindi anche della consegna delle Pigotte ai 25 nuovi nati del 2019, ma non ha fermato la volontà dell’amministrazione comunale nel sostenere questa iniziativa”.

La realizzazione delle Pigotte è coordinata da volontarie della biblioteca comunale che le metteranno a disposizione delle famiglie, per il ritiro, in una stanza del Municipio. L'iniziativa quest'anno ha coinvolto 30 bambini cretoblens: Nicolas, Tommaso, Sophia, Chloé, Emilie, Nicolò, Alisée, Cecilia, Alessandro, Jair, Anelyn, Fabien, Matteo, Gabriel, Jayden, Amir, Giovanni, Giulia, Greta Immacolata, Chloé, Sophie, Camilla, Leonardo, Denis Gheorghe, Kevin, Nicolò e Tommaso.

Il Comune ha inoltre versato all’Unicef 700 euro per sostenere le azioni dell'ente in aiuto dei bambini Terzo Mondo.