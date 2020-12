De retour concours 'Disegniamo l'arte' pour petits

De retour l'initiative 'Disegniamo l'arte', le rendez-vous traditionnel de 'Abbonamento musei' conçu pour les plus petits afin que, pendant cette période de vacances, ils puissent passer quelques heures d'insouciance avec leurs familles et découvrir ensemble les musées de la région.

Cette édition aussi se déroule en ligne: les jeunes participants sont invités à dessiner les oeuvres, les espaces et les architectures, en se laissant inspirer par les images qui seront publiées sur la page Facebook d'Abbonamento Musei, en réinterprétant les beautés du patrimoine culturel et artistique du Piémont et de la Valle d'Aoste selon leur imagination. Pour participer il suffit de publier, jusqu'au le 31 décembre, les propres œuvres sur Facebook, en taguant Abbonamento Musei et en utilisant le hashtag #disegniamolarte.

Il sera possible de voter pour le dessin préféré avec un like jusqu'à minuit le 1er janvier et les gagnants seront annoncés le lendemain. Un kit de dessin est à gagner pour les deux premiers classés; toutes les œuvres envoyées seront rassemblées dans une galerie. (ANSA).