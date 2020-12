IL POUSSA CAFE @19 NOVEMBRE 2014-30 DICEMBRE 2020@ DISPACCIO 30 DICEMBRE

Sono passati più di sei anni da quando l’allora assessore Flavio Serra presentò alla stampa il progetto per la realizzazione della pista ciclabile di Aosta. Sono passati più di cinque anni da quando l’allora assessore Flavio Serra annuncio la disponibilità di tre milioni di euro (finanziamento europeo) per la realizzazione di 18 chilometri di piste ciclabili ad Aosta. Sono passati più di cinque anni da quando Flavio Serra non è più assessore, ma ora il sindaco è Gianni Nuti e ha deciso di dare il via al progetto ispirato da Flavio Serra. (ANVI)