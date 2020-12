Courmayeur: Il sindaco Rota propone l'istituzione del Presidente del Consiglio comunale

Come primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha proceduto alla nomina della Commissione della biblioteca per il quinquennio 2020-2025.

A seguito di votazione segreta i nominativi che faranno parte della Commissione sono risultati: per la rappresentanza degli utenti Arnaud Tisnerat Dia Larroujat (15 voti) e Cédric Tampan (11 voti); Daniela Scalvino (15 voti) è stata eletta come rappresentante delle Associazioni. Fanno parte della Commissione anche la consigliera Sauvage Rolla quale delegata del Sindaco, il consigliere André Savoye quale rappresentante della maggioranza e la consigliera Sara Penco quale rappresentante della minoranza consiliare.

Il sindaco Roberto Rota

Il Consiglio ha nominato a seguire la Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli Albi permanenti dei giudici popolari che sarà composta dal Sindaco Roberto Rota, dalla consigliera Sauvage Rolla, in qualità di rappresentante della maggioranza, e dalla Consigliera Diletta Maria Roveyaz, in qualità di rappresentante della minoranza.



L’Assemblea consigliare ha proseguito i lavori con la discussione sulla deliberazione per l’istituzione del ruolo di Presidente del Consiglio, nuova figura che è stata inserita all’interno dello Statuto comunale. La deliberazione, approvata con 11 voti favorevoli del Gruppo SìAmo Courmayeur e 4 contrati del Gruppo Esprit Courmayeur, prevede, come disposto nel nuovo testo dello Statuto, che il Sindaco possa proporre l’elezione di un Presidente del Consiglio con modalità che prevedono in particolare l’elezione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta, tra i componenti del Consiglio comunale. La carica ha efficacia dalla seduta successiva all’elezione e dura per l’intero mandato elettorale; il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti; in caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Sindaco.

Nel corso del dibattito e in dichiarazione di voto il Consigliere capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, nel manifestare voto contrario, ha evidenziato il disaccordo della minoranza poiché “non si capisce la necessità di questa figura - ha commentato Miserocchi - vista la dimensione del Comune di Courmayeur. Invece di snellire i passaggi burocratici ci sembra che tale modifica risponda ad altri criteri. Se si vuole creare la figura del Presidente del Consiglio va resa invece obbligatoria e autonoma”. La minoranza ha così presentato un emendamento, non approvato dal Consiglio (11 voti contrari del Gruppo SìAmo Courmayeur e 4 favorevoli del Gruppo Esprit) che conteneva modifiche alla deliberazione per l’istituzione obbligatoria del Presidente e non facoltativa.

Il Sindaco Roberto Rota nella replica ha precisato “La volontà è dare la possibilità di introdurre la figura del Presidente del Consiglio senza imporla, in modo che ogni Amministrazione possa attivarla solo se lo riterrà opportuno. Rendendola obbligatoria si dovrebbe altrimenti rimodificare, ad ogni nuova legislatura, lo Statuto e il Regolamento del Consiglio, in questo modo invece ne è data facoltà di volta in volta”.

Nella dichiarazione di voto, infine, il Consigliere capogruppo di maggioranza, André Savoye ha dichiarato “votiamo a favore questa nuova figura che governerà i lavori del Consiglio vigilando sulle prerogative di tutti i consiglieri, di minoranza e maggioranza. Il Sindaco potrà così concentrarsi nella trattazione dei punti all’ordine del giorno. Il Presidente eviterà inoltre ingiustificate lungaggini”.

Dovranno ora passare 30 gg per l’efficacia della modifica allo Statuto. Sarà poi adeguato il regolamento del Consiglio comunale e alla prima seduta utile del Consiglio si potrà procedere alla nomina del Presidente del Consiglio.



Il Consiglio comunale ha proseguito i lavori con l’approvazione all’unanimità della ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune al 31 dicembre 2019 e con le comunicazioni relative al prelievo dal fondo di riserva e di variazione di bilancio adottata dalla Giunta comunale.

I lavori si sono conclusi con le comunicazioni del Sindaco Rota che ha informato il Consiglio sulla situazione Covid19 sul territorio: si assiste ad un miglioramento rispetto al mese di novembre, anche se nell’ultima settimana si è registrato un aumento di contagi. Attualmente a Courmayeur vi sono 11 positivi e 6 persone in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati 143 i casi positivi, di cui 48 nella prima ondata, e gli altri dal mese di giugno in poi.“Il Covid19 sta condizionando tutto il paese e speriamo ora che con l’arrivo dei vaccini si possa assistere ad un cambiamento della situazione” ha commentato il sindaco, augurando, infine, buone festività all’Assemblea.