Commissario Usl Angelo Pescarmona, 'l'errore sui falsi positivi un'inezia'; pazienti insorgono e lui si scusa

"Quello dei falsi positivi rilevati ad Aosta è un'inezia rispetto a quanto fatto negli ultimi mesi. Sulla vicenda ci siamo comportati benissimo, abbiamo pensato ad intervenire subito e a risolvere il problema". Lo ha detto questa mattina in conferenza stampa il commissario della Usl VdA, Angelo Michele Pescarmona, sollevando le ire e l'indignazione dei pazienti e loro familiari che a fronte dei risultati erronei di positività erano stati ricoverati nel reparto Covid insieme a degenti realmente contagiati e potenzialmente contagiosi.

Dopo poche ore è arrivata una nota di scuse ufficiali e spiegazioni da parte della Usl VdA: "In merito all'impiego del termine 'inezia' durante la conferenza stampa di oggi - si legge - si precisa che tale espressione era riferita al singolo evento rispetto al volume di informazioni fornite in risposta ad una domanda di un giornalista. L'evento in questione, la rilevazione di falsi positivi Covid, è stato gestito in applicazione dei protocolli specifici definiti 'incident reporting'".

La Direzione dell'Azienda sanitaria "ha avviato un'istruttoria interna per definire le cause dell'incidente e per individuare eventuali profili di responsabilità". Il Commissario Pescarmona "rinnova le scuse nei confronti delle persone interessate" e assicura "la piena disponibilità della Direzione strategica, come si sta già facendo, a garantire la massima assistenza e supporto alle persone ed alle famiglie interessate dall'evento".