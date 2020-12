Aosta: Primo confronto Comune-sindacati sul futuro dell'Aps

"La confusione dei ruoli presente nell’Azienda pubblici servizi-Aps di Aosta, le difficoltà riscontrate sui ruoli organizzativi e di gestione, l’insufficienza di tempo di un presidente part-time, ma soprattutto la richiesta di sapere quale visione ha l'Amministraione comunale dell'Aps e cosa prevede per il futuro". Così una nota della UilTucs VdA evidenzia le questioni messe sul tavolo nell'incontro tra i rappresentanti delle sigle sindacali con il sindaco di Aosta, Gianni Nuti e la sua vice, Josette Borre, svoltosi martedì 29 dicembre per un confronto sulle diverse problematiche inerenti l'Azienda a partecipazione municipale. "L’incontro è stato proficuo e di notevole interesse - spiega Raffaele Statti, segretario UilTucs VdA - per le informazioni esternate reciprocamente e la volontà del sindaco di una riedizione dell’incontro per un confronto sui piani di sviluppo dell'Aps".

In premessa, il sindaco Nuti ha precisato il ruolo comunque autonomo del Consiglio di amministrazione dell’Aps sulle relazioni sindacali, senza offrire giudizi sulle questioni esternate dal sindacato relative alla carenza di organico nelle farmacie, la presunta confusione di ruoli in seno al Cda sulle politiche di gestione dei servizi ed altre lacune esistenti.

"Riguardo al futuro dell’Aps - conclude la nota - il sindaco si è dimostrato ottimista, considerando l'Azienda una risorsa importante per la comunità da potenziare con ulteriori iniziative e l’elaborazione di piani di sviluppo, con i quali intende confrontarsi anche con le Organizzazioni sindacali".