'Aosta in bicicletta' è realtà, presto il via al primo lotto dei lavori

Proposto in linea generale dall'allora gruppo consiliare comunale di Alpe nel 2012, perfezionato un anno dopo e fatto proprio dall'allora assessore alla Mobilità Flavio Serra, ripreso e confermato nel dicembre 2015 dall'allora nuovo assessore Andrea Paron, il progetto definitivo 'Aosta in Bicicletta' è stato finalmente approvato dalla Giunta comunale del sindaco Gianni Nuti.

Il progetto è suddiviso in due lotti, il primo dei quali interamente finanziato ed eseguibile, mentre il secondo - che comprende il tratto in sinistra orografica di collegamento all’area Saumont – è ancora da finanziare. Per quest’ultimo sarà anche necessario procedere all’esproprio di alcuni terreni e al rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica nelle vie Carducci e Matteotti nonché nell'area della Tour du Pailleron, per il quale occorrerà valutare l’eventuale inserimento nel progetto di project financing relativo al rifacimento completo dell’Illuminazione pubblica cittadina. Per questo motivo il secondo lotto è stato approvato unicamente in linea tecnica.

Ieri, martedì 29 dicembre, nel corso della riunione della Seconda commissione comunale 'Politiche del territorio-Opere pubbliche', l'assessore Loris Sartore e i professionisti incaricati dell'opera hanno puntualizzato che il progetto prevede un circuito di piste ciclabili di circa 15 chilometri che coinvolgeranno quasi tutta la città: il Quartiere Cogne resta per ora escluso dal primo lotto dei lavori immediatamente eseguibili ma potrà essere coinvolto in seconda battuta.

In base al progetto, inoltre, saranno ridotte le aree di parcheggio nelle vie Festaz, Torino e in piazza Plouves.

Per ovviare a problematiche di viabilità e meglio inserire l'iniziativa 'Aosta in bicicletta' nel tessuto sociale cittadino, l'assessore Sartore sta anche lavorando per l'adesione del capoluogo valdostano al progetto 'Boudza-Te' di Daniele Vallet, che promuove la bicicletta come principale mezzo di trasporto nelle aree urbane.