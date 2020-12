Con Broadway Celebration la Sainson Culturelle si propone in streaming

L’Assessorato regionale ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, nell’ambito della Saison Culturelle, comunica che mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 20.30, sarà trasmesso in streaming il concerto Broadway Celebration.

Per assistere allo spettacolo sarà sufficiente cliccare sul banner Broadway Celebration presente sulla home page della Regione ( www.regione.vda.it ) e, in seguito, cliccare sul link indicato per collegarsi.

Il concerto, grazie alla collaborazione intrapresa con la Sede regionale della Rai, sarà trasmesso in versione ridotta su Rai 3 domenica 3 gennaio alle ore 9.15 e mercoledì 6 gennaio alle ore 20.00.

Gentili Spettatori, in attesa di tornare a teatro, l’Assessorato ha voluto proporre in questo periodo natalizio uno spettacolo dedicato al pubblico valdostano facilmente fruibile da casa, in attesa di poter riorganizzare spettacoli dal vivo. Un cast d’eccezione e una scaletta a ritmo serrato accompagneranno il pubblico in un incredibile viaggio nel mondo travolgente del grande musical di Broadway e del West End di Londra!

Una proposta - afferma l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - per esprimere la nostra vicinanza e per dare un segnale di fiducia e slancio per un ritorno ad una vita normale, nella cultura e con la cultura.

Straordinari solisti e performer di Musical Theater, un coro gospel e una band d’eccezione: è questo il poderoso mix di uno spettacolo unico nel suo genere: Broadway Celebration.

Lo spettacolo ripercorre, in un crescendo di emozioni, le pagine più belle dei Musical più famosi da The Rocky Horror Show a Jesus Christ Superstar, da Mamma Mia a Sister Act, passando per Rent, Les Misérables, Cats, A Chorus Line, Hairspray, Hair, Grease, Evita e molti altri - amplificati e arricchiti dalle sonorità potenti e cariche di emozione della musica gospel.

A dare voce ai grandi successi di Broadway e del West End saranno alcuni tra i maggiori solisti e performer italiani, accompagnati per l'occasione dal celeberrimo Sunshine Gospel Choir, tutto cantato rigorosamente dal vivo in lingua originale e con l’accompagnamento di una band d'eccezione.

Non solo un concerto, non solo un musical, ma un vero e proprio show: alla parte musicale si aggiunge la narrazione di un presentatore d’eccezione, Umberto Scida, definito il “re dell’operetta italiana”, che stupirà i cultori del genere e avvicinerà i neofiti a questo vasto repertorio in un modo frizzante e pieno di ritmo, attraverso il racconto di aneddoti, curiosità e retroscena sui Musical che hanno fatto la storia.

Il progetto Broadway Celebration.

Portare in Italia i grandi musical di Broadway e del West End esaltando i caratteri distintivi di questo genere musicale - la forza espressiva ed il coinvolgimento dello spettatore - é questo l’obiettivo di Broadway Celebration, un progetto nato dalla collaborazione di Marco Caselle (artista, performer e produttore attivo nel campo del Musical) e Alex Negro (cantante, direttore e fondatore di Sunshine Gospel Choir). Dall’unione delle esperienze professionali nel genere del musical da una parte e del gospel dall’altra, i due artisti hanno dato vita ad uno spettacolo unico ed originale, che riesce a comunicare in modo efficace e divertente i valori del Teatro musicale di matrice anglosassone.

Dopo il debutto torinese nell’aprile 2018 al Teatro Alfieri di Torino e i due tour del 2018/2019 e 2019/2020, i due produttori hanno deciso di portare Broadway Celebration in diverse città, in Italia e all’estero ed ora al Teatro Splendor di Aosta.

La Saison Culturelle è realizzata col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.

Saison Culturelle

Broadway Celebration

Direzione artistica Alex Negro, Marco Caselle

Coreografie: Melina Pellicano

in streaming, versione integrale, mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 20.30

Trasmissione su Rai 3 in versione ridotta

domenica 3 gennaio alle ore 9.15 e mercoledì 6 gennaio alle ore 20.