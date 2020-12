L'OPINIONE DI BRUNO GIORDANO: Tre emergenze da affrontare

Il Capogruppo della Lega al Comune di Aosta è intervenuto in aula in occasione della discussione di un ordine del giorno sull'autonomia iniziando da una premessa.

Ho riflettuto a lungo se illustrare o meno al Consiglio comunale questo ordine del giorno, ormai un po' datato, visto che sono trascorsi oltre 50 giorni dalla sua stesura, e quindi, confidando che tutti i colleghi abbiano avuto il tempo di leggerlo, ho deciso di non illustrarlo e di adoperare il poco tempo che mi è concesso per svolgere alcune considerazioni di carattere politico-istituzionale.

D’altronde tutte le premesse contenute nell’ ordine del giorno erano a mero titolo esemplificativo ma certamente non esaustivo. Potrei aggiungere affermazioni i noti virologi che si sono spinti ad affermare che usciremo dalla pandemia in atto solo se verrà abolito il titolo Vo della Costituzione e altre infinite dichiarazioni, ultima, anche se diventa difficile tenere aggiornato il conto, quella del Presidente della Commissione parlamentare Affari Istituzionali sulla separazione delle funzioni di Presidente della Regione e Prefetto, che, in un crescendo wagneriano che riduce persino la cavalcata delle valchirie ad una messa da requiem, ha portato l’attuale Governo nazionale ad inserire il tema della riforma del titolo quinto della Costituzione nell’agenda di Governo dei prossimi mesi.

L'intervento

Colleghi, ci troviamo a dover fronteggiare sostanzialmente tre emergenze:

la prima di carattere sanitario dovuta alla pandemia in atto che sembra non conoscere rallentamenti e che continua in una mutazione senza soluzione di continuità che rende noi tutti e la scienza che cerca disperatamente di contrastarla impotente e quindi ancor prima di sottoporsi al vaccino si inizia a metterne in discussione la validità;

la seconda di carattere economico-finanziario che vede nell’anno duemilaventi una contrazione del PIL regionale attestarsi su un meno 10,9% con tutte le conseguenze derivanti a cominciare dal minore gettito fiscale per le casse del nostro Comune;

la terza di carattere politico-istituzionale con uno tsunami giudiziario, tutt’ora in corso e dagli esiti incerti che riguardano accuse gravissime dal punto di vista penale, oltre all’attesa per la sentenza di ultimo grado per la magistratura contabile sulla vicenda Casinò de la Vallée e il contenzioso in atto presso la Corte costituzionale dell’Ordinanza regionale a firma del Presidente Lavevaz, peraltro in scadenza domani, che il Governo nazionale ha deciso di impugnare. Eppure, a ben guardare e leggere, era un’ordinanza responsabilmente prudente che cercava di adattare al territorio della nostra montagna il DPCM nazionale che vale per le molte ed affollatissime metropoli della nostra Nazione.

Ebbene quale è il minimo comun denominatore di queste emergenze? A mio modo di vedere rappresentano quella che non esito a definire la Tempesta perfetta e di fronte ad una tempesta perfetta o se preferite ad una straordinariamente difficile e complessa la politica ha risposto con scelte ordinarie e insufficienti.

Io, ormai sono un apolide della politica, e quindi so che le proposte che posso mettere in campo non troveranno il giusto e doveroso confronto. Tuttavia rimango convinto, ogni giorno che passa di più, che sarebbe necessario, improcrastinabile e intelligente che le forze politiche si sedessero intorno ad un tavolo per cercare di varare un Governo di solidarietà regionale o di salute pubblica, mettendo da una parte per un momento le cose che dividono per ritrovarsi in ciò che le possa unire ad iniziare dalla difesa dei valori fondanti della nostra Autonomia, del nostro Statuto speciale, che significa semplicemente maggiori responsabilità a fronte di maggiori competenze. Lo penso anche per il nostro Comune di Aosta e sono certo che i valdostani e gli Aostani gradirebbero molto. D’altronde esistono precedenti illustrissimi a tal riguardo e per brevità di discorso mi limiterò, avviandomi alla conclusione, a ricordarne due.

Il patto di Pralognan tra il Presidente Saragat ed Amendola che siglarono una intesa per sconfiggere la dittatura Fascionazista, concludendo con un: “Insieme fino alla sconfitta del nazifascismo poi chi avrà più filo cucirà più tela”.

La seconda riguarda gli anni caratterizzati dal brigatismo rosso e nero che sconvolse l’Italia e che portarono il compianto Presidente Aldo Moro ad ipotizzare in puro stile democristiano la necessità di guardare ad “equilibri più avanzati” dando il via a quella stagione politica che passò alla storia con il nome di compromesso storico.

Colleghi non è più il tempo delle mezze misure, del vedremo, del, rifletteremo è il tempo del pensiero che si fa azione e contribuisce a scrivere la storia, la nostra storia.

Bisogna soltanto crederci. bisogna soltanto volerlo davvero.