Assembramento di giovani dai portici di Palazzo regionale a via Piave; e i controlli?

"Io trattato come un bandito perchè mangiavo un croissant per strada e avevo messo la mascherina per qualche minuto in tasca, poi mi affaccio alla finestra e vedo decine di giovani che bivaccano sotto casa mia allegramente senza nessuno che controlli...ma allora ci vogliamo proprio prendere in giro...".

Accertare se realmente sia stato fermato e bistrattato dalle Forze dell'ordine non è possibile e magari esagera, ma sicuramente non mente il residente di via Piave ad Aosta quando afferma che la sera di lunedì 28 dicembre un gruppone di ragazzini, dopo aver trascorso il pomeriggio - come quotidianamente accade - lungo i portici del Palazzo regionale, indifferente alle norme di contenimento del Covid 19 ovvero molti di loro senza indossare correttamente la mascherina e tutti senza rispettare il distanziamento si sono spostati in massa dall'altra parte della strada continuando " a fare festa", afferma l'uomo, cui danno inequivocabile ragione alcune foto postate ieri sera sui social da altri aostani basìti per la noncuranza dei ragazzi.

Sui social tra tanti commenti indignati c'è anche chi ha suggerito "fatevi i fatti vostri, controlli queste cose chi è preposto...". In realtà in tempi di pandemia queste situazioni sono fatti di tutti, riguardano la vita della società civile. Che debba controllare chi è preposto è sicuramente vero ma, per l'appunto, ieri sera dov'erano i controlli?