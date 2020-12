Aosta: Mozione Forza Italia su chiusura Palaindoor', 'mortificati aostani e società sportive'

"Uno schiaffo in faccia a decine di società sportive aostane e a migliaia di loro tesserati, che in pieno inverno e in piena pandemia, dal primo gennaio si ritroveranno in mezzo a una strada, senza alcuna struttura all'interno della quale poter svolgere le proprie attività".

Così il coordinamento regionale di Forza Italia VdA commenta la decisione della giunta comunale di Aosta di chiudere il complesso sportivo polivalente del Palaindoor in corso Lancieri ad Aosta a decorrere dall'1 gennaio 2021.

"Stiamo prendendo atto del fatto che il tanto annunciato cambiamento di marcia della Giunta Nuti in Comune ad Aosta c'è stato, ma in negativo, purtroppo - aggiunge il coordinamento regionale azzurro - visto che finora l'azione della nuova amministrazione comunale si è caratterizzata soprattutto per l'annullamento del Marché Vert Noël, senza avere prima valutato tutte le possibili alternative, e per la chiusura del Palaindoor, senza avere prima individuato tutte le possibili alternative per scongiurare danni e disagi a un settore, quello delle società sportive, già duramente colpito dalla crisi dovuta alle conseguenze del Covid-19".

"Si tratta di una decisione unilaterale che noi non possiamo accettare - commenta Renato Favre, vice presidente del Consiglio comunale di Aosta ed eletto di Forza Italia all'interno dell'assemblea cittadina - in quanto se il problema risiede nelle carenze in tema di certificazione di prevenzione incendi della struttura, vorrei sottolineare come queste carenze fossero a conoscenza degli amministratori comunali almeno da tre anni, quando in Consiglio comunale sedevano già alcuni componenti dell'attuale Giunta, uno dei quali era addirittura elemento di spicco dell'allora maggioranza".

Si chiede Favre "Come mai non è stato fatto nulla fino a oggi? E come mai non sono ancora state definite le modalità per l'affidamento della futura gestione del complesso? Sul tema ho già predisposto un atto (una mozione ndr) che porterò all'attenzione del prossimo Consiglio comunale, così da poter impegnare l'attuale governo cittadino ad assumersi le proprie responsabilità di fronte a questa vicenda, perché non è chiudendo le strutture per prendere tempo e rimandare i problemi che si tutelano gli interessi dei cittadini aostani".