Se un medico ospedaliero non si vaccina contro il covid 19 i pazienti con che spirito e quali garanzie hanno quando dovranno sottoporsi alle visite e alle terapie dei medici no vax? Per non parlare dei medici di famiglia. L’Usl pubblicherà la lista dei medici ospedalieri o di famiglia no vax in modo da dare ai pazienti la possibilità di scelta se rischiare o scegliere un medico vaccinato? (ANVI)