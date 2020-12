Presidente Lavevaz, 'Vaccine day primo passo verso la normalità'

"L'avvio del Piano di vaccinazione in tutta Italia è un primo passo verso il ritorno alla normalità. Il gesto dei nostri sanitari, così come di tutti quelli che in tutta Italia si sono sottoposti al vaccino, è un gesto sociale, che darà a tutta la comunità la possibilità di guardare con più fiducia al futuro".

Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Erik Lavevaz, in occasione del 'Vaccine day' di domenica 27 dicembre, prima giornata nazionale dedicata al Piano di vaccinazione per il Covid.

"Di fronte ad un'emergenza sanitaria come quella creata dal virus del Covid - ha aggiunto l'assessoreregionale alla Sanità, Roberto Barmasse - l'unica risposta possibile è la vaccinazione, perché è l'unica soluzione durevole che permette in maniera rapida la riduzione del contagio e una reale ripresa della quotidianità, a tutti i livelli".