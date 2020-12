Walter Zampa si è dimesso da segretario regionale del sindacato Ugl

"Prospettive e impegni personali, unitamente al fatto che ritengo da troppo tempo il mondo sindacale non più pienamente rappresentativo delle richieste e delle necessità dei lavoratori, mi hanno convinto a compiere questo passo dopo 32 anni vissuti con passione occupandomi della tutela occupazionale nel mio settore".

Così Walter Zampa, 52 anni, di Saint-Christophe, impiegato al Casino de la Vallée di Saint-Vincent, motiva le dimissioni dalla carica di segretario regionale del sindacato Ugl, il primo per numero di iscritti alla Casa da gioco valdostana e al Grand Hotel Billia&Resort. La lettera di dimissioni è stata inoltrata alla vigilia di Natale, le redini dell'Ugl VdA sono rimaste in mano, almeno fino alla prossima assemblea degli iscritti, a Tommaso Auci.

"Lavoro al Casino dal 1988 e come ho già detto in altre occasioni ne ho vissuto i fasti e i drammi; ho maturato un'esperienza professionale ma anche di vita sindacale intensa, che mi ha condotto a guidare un sindacato in forte crescita. Ho toccato con mano gran parte delle problematiche economico/lavorative della Valle d'Aosta ma ora sento venir meno la spinta trasversale che per anni ha unito le diverse sigle al di là delle possibili aderenze politiche. Lascio la guida dell'Ugl VdA a un serio, competente e onesto sindacalista con il quale ho condiviso battaglie importanti, nella speranza di aver contribuito a tenere alto il nome e la professionalità delle maestranze del Casino de la Vallée".