Feu vert à une campagne de promotion des excellences agroalimentaires valdotaines

Une campagne de promotion pour sensibiliser à l'achat des produits Aop, Aoc et PAT de la Vallée d'Aoste: la promotion est de l'assessorat régional de l'agriculture et des ressources naturelles. Une conception graphique spéciale a été créée ''utile à promouvoir la connaissance et la consommation des produits locaux et contribuer ainsi au développement de la chaîne d'approvisionnement du zéro km'', par le biais de la diffusion sur des canaux diversifiés tels que des panneaux d'affichage, des pages publicitaires dans la presse écrite, sur le Web, à la télévision et à la radio.

Souligne l'assesseur à l'Agriculture Davide Sapinet: ''Il s'agit d'une initiative de sensibilisation à l'achat de produits alimentaires et viticoles. La filière est particulièrement importante dans une période où la saison touristique souffre, en raison de l'urgence Covid -19, une forte réduction des présences entraînant, entre autres enjeux critiques, également une baisse des ventes de produits Aop, Aoc et Pat du panier valdôtain, avec de fortes retombées sur le secteur agricole, notamment en ce qui concerne la promotion-commercialisation de notre territoire, auquel nous pensons pouvoir offrir un soutien adéquat par des actions de promotion au niveau local''. (ANSA).